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СМИ: затонувший в акватории Кирибати паром вез 88 человек

Происшествия
1 февраля, 4:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Уточняется, что на борту были 23 школьника

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ТАСС, 1 февраля. Затонувший в Тихом океане у берегов Кирибати паром перевозил 88 человек, среди них 23 школьника. Об этом сообщило в четверг Новозеландское радио со ссылкой на власти островного государства.

"Согласно полученным данным, на борту были 10 детей из младших классов и 13 учащихся средней и старшей школы", - уточнило радио. Спасательная операция продолжается, но ее участники признают, что шансы найти людей стремительно уменьшаются. Правительство Кирибати объявило национальную неделю молитвы за пропавших.

Небольшой паром (деревянный катамаран) MV Butiraoi вышел с острова Ноноути 18 января и спустя два дня должен был прийти к расположенному примерно в 280 км к северо-западу столичному острову Тарава. Власти Кирибати узнали о том, что паром не пришел, лишь несколько дней спустя, после чего забили тревогу и обратились за помощью к спасателям других стран. Поскольку никаких билетов на паром не продавалось и пассажиров пускали на судно сразу после оплаты ими проезда, в течение долгого времени никто не мог точно сказать, сколько на нем было людей.

Первоначально сообщалось, что на борту катамарана находились около 50 человек. В понедельник президент Кирибати Танети Маамау высказал предположение, что на пароме могли быть "не менее ста человек". В итоге члены местного совета Ноноути обошли все дома на этом острове и по результатам опроса жителей установили точное число пропавших - 88 человек.

В настоящее время поиски пропавших ведут шесть находящихся в акватории Кирибати рыболовецких судов и четыре самолета Новой Зеландии, Австралии и США. В воскресенье летчики новозеландского патрульного самолета P-3K2 Orion заметили дрейфовавшую шлюпку, на которой находились семь человек, в том числе 14-летняя девочка. Спустя сутки к шлюпке сумели подойти рыбаки. Спасенные люди рассказали, что после того, как паром внезапно разломился и стал тонуть, пассажиры спешно его покинули, перебравшись на две шлюпки и плот, но другая шлюпка, как им кажется, перевернулась.

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