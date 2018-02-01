Жители Комсомольска-на-Амуре ощутили землетрясение

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировано в четверг в 70 км к северу от Комсомольска-на-Амуре. Жители Комсомольска-на-Амуре ощутили толчок, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По предварительным данным сейсмостанции г. Южно-Сахалинска Геофизической службы РАН, около 10 часов (03:00 мск) утра 1 февраля 2018 года <...> было зарегистрировано сейсмособытие. По предварительным данным, подземный толчок в эпицентре был магнитудой 4 на глубине девяти километров", - говорится в сообщении.

Толчок зафиксировали в 70 км севернее Комсомольска-на-Амуре, в 10 км восточнее поселка Хурмули.

"Сейсмособытие могли слабо ощущать жители Комсомольска- на-Амуре, в основном звонки в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступали от жителей Ленинского округа", - говорится в сообщении.

В настоящее время оперативные группы из числа сотрудников администрации города, пожарно-спасательного гарнизона осматривают социально-значимые объекты и жилые дома. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет.