Пожарные устраняют последствия возгорания на хлебокомбинате в Пятигорске

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Пожарные более десяти часов продолжают работу на месте пожара, который произошел в четверг днем на складе хлебокомбината в Пятигорске Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах региона.

"Все это время пожарные находились на месте, идет проливка сгоревших конструкций и разбор завалов", - сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории склада возник второй пожар. "Второе сообщение о возгорании не поступало", - уточнили в оперативной службе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по краю, на месте дежурит пожарный расчет, ситуация находится под контролем.

Днем в четверг в Пятигорске загорелся склад с хозяйственно-бытовыми материалами на территории хлебокомбината, пожар распространился на территории 400 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 13:49 мск, в 15:21 мск пожарные ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших в происшествии нет.

Лаборатория Ставропольского центра экологического мониторинга проведет измерение превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.