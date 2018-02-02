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Пожарные устраняют последствия возгорания на хлебокомбинате в Пятигорске

Происшествия
2 февраля, 1:56 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 2, февраля. /ТАСС

Работы длятся уже более 10 часов

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СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Пожарные более десяти часов продолжают работу на месте пожара, который произошел в четверг днем на складе хлебокомбината в Пятигорске Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах региона.

"Все это время пожарные находились на месте, идет проливка сгоревших конструкций и разбор завалов", - сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе (ЕДДС) города.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории склада возник второй пожар. "Второе сообщение о возгорании не поступало", - уточнили в оперативной службе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по краю, на месте дежурит пожарный расчет, ситуация находится под контролем.

Днем в четверг в Пятигорске загорелся склад с хозяйственно-бытовыми материалами на территории хлебокомбината, пожар распространился на территории 400 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 13:49 мск, в 15:21 мск пожарные ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших в происшествии нет.

Лаборатория Ставропольского центра экологического мониторинга проведет измерение превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

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