В Таиланде задержали туристку из России за сбор кораллов

БАНГКОК, 2 февраля. /ТАСС/. Туристку из России взяли под стражу на острове Пхукет в Таиланде по обвинению в нарушении местного законодательства по защите морских ресурсов. Об этом в пятницу сообщила газета Phuket News.

По данным издания, 20-летняя россиянка была арестована 1 февраля и сейчас ожидает суда. В арендованном ей бунгало на пляже Карон правоохранители обнаружили несколько морских кораллов.

В бунгало россиянки инспекторы природоохранного ведомства наведались после того, как одна из местных жительниц сообщила им о том, что якобы видела туристку на пляже за чисткой кораллов с помощью средства для дезинфекции туалета, пишет газета.

Любой вред, нанесенный коралловым рифам, в Таиланде подпадает под нарушение местного природоохранного законодательства. Россиянке грозит штраф в размере до 20 тыс. батов (более $600) или тюремное заключение сроком до одного года.