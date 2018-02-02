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В Таиланде задержали туристку из России за сбор кораллов

Происшествия
2 февраля, 17:17 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 2, февраля. /ТАСС

Россиянке грозит штраф или тюремное заключение сроком до одного года

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БАНГКОК, 2 февраля. /ТАСС/. Туристку из России взяли под стражу на острове Пхукет в Таиланде по обвинению в нарушении местного законодательства по защите морских ресурсов. Об этом в пятницу сообщила газета Phuket News.

По данным издания, 20-летняя россиянка была арестована 1 февраля и сейчас ожидает суда. В арендованном ей бунгало на пляже Карон правоохранители обнаружили несколько морских кораллов.

В бунгало россиянки инспекторы природоохранного ведомства наведались после того, как одна из местных жительниц сообщила им о том, что якобы видела туристку на пляже за чисткой кораллов с помощью средства для дезинфекции туалета, пишет газета.

Любой вред, нанесенный коралловым рифам, в Таиланде подпадает под нарушение местного природоохранного законодательства. Россиянке грозит штраф в размере до 20 тыс. батов (более $600) или тюремное заключение сроком до одного года.

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