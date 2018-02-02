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Бывший сотрудник казначейства Чечни осужден за хищение более 95 млн рублей

Происшествия
2 февраля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Суд назначил наказание Анзору Дудаеву в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник управления Федерального казначейства по Чеченской Республике Анзор Дудаев осужден за хищение и легализацию более 95 миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Чечне доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении Анзора Дудаева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", - говорится в сообщении.

Установлено, что Дудаев, имея информацию о платежных документах с невостребованными денежными средствами, совместно с двумя работниками кавказского управления Ростехнадзора похитили 95 млн рублей бюджетных средств.

"Приговором суда Дудаеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года 6 месяцев", - добавили в СК.

Уголовные дела в отношении двух сообщников Дудаева были ранее рассмотрены судом с назначением им наказания в виде реального лишения свободы.

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