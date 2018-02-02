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Семья с двухлетним ребенком жила в землянке под Иркутском

Происшествия
2 февраля, 18:17 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, февраля. /ТАСС

Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, девочка изъята из семьи и доставлена в медицинское учреждение

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ИРКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства, в результате которых семья с малолетним ребенком оказалась в землянке у теплотрассы одного из промышленных предприятий Ангарска, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщение о том, что семья с маленьким ребенком живет в землянке, поступило правоохранителям 29 января. Девочка была изъята из семьи и помещена в медицинское учреждение "с целью устранения условий и причин, создающих для нее потенциальную опасность". В отношении 22-летней матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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