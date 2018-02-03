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Экс-главу Энгельсского района арестовали на 2 месяца

Происшествия
3 февраля, 16:32 UTC+3 САРАТОВ 3, февраля. /ТАСС

Дмитрия Лобанова подозревают в получении взятки

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САРАТОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Волжский районный суд арестовал на два месяца бывшего главу Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Лобанова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в суде в субботу.

"В суд поступило ходатайство об аресте Дмитрия Лобанова, подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - пояснили в суде.

Таким образом, Лобанов будет находиться в СИЗО-1 Саратова до 31 марта. 

Ранее сообщалось, что Лобанов был задержан сотрудниками УФСБ несколько дней назад. С 2011 года он занимал должность главы Энгельсского района, в 2016 году стал председателем районного собрания депутатов, в январе прошлого года сложил полномочия по собственному желанию.

По данным СМИ, бывшего главу района подозревают в махинациях с земельными участками. 

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