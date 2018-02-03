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Четыре человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в Китае

Происшествия
3 февраля, 21:18 UTC+3 ШАНХАЙ 3, февраля. /ТАСС

Сообщается также о шестерых пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии

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ШАНХАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Число жертв взрыва на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун возросло до четырех человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел в субботу в первой половине дня на предприятии "Цзиньшань" в зоне экономического развития уезда Линьшу во время проведения ремонтных работ на объекте. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Владелец предприятия задержан полицией.

О причинах взрыва, а также о возможном заражении местности информации не поступало.

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