Суд продлил на три месяца домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 7 мая срок домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия в отношении обвиняемого Ампелонского о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 7 мая", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Кроме того, суд продлил срок домашнего ареста двум другим фигурантам дела - начальнику правового управления ведомства Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александру Весельчакову.

Суд также оставил обвиняемым без изменений ранее наложенные ограничения. В частности, им запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, отправлять и получать письма, посылки и бандероли, а также контактировать со свидетелями по уголовному делу. Вместе с этим всем фигурантам сохранены ежедневные утренние двухчасовые прогулки.

Вадим Ампелонский отбывает домашний арест в подмосковном Сергиевом Посаде, остальные фигуранты - в Москве.

Позиции сторон

На продлении срока содержания под домашним арестом настаивал следователь. Он мотивировал ходатайство тем, что фигуранты обвиняются в совершении тяжкого преступления (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и им грозит до 10 лет лишения свободы. "Может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по делу", - огласил ходатайство представитель СК в отношении каждого обвиняемого.

По его словам, срок предварительного расследования установлен до 7 мая этого года, по делу проведено более 150 следственных действий.

Представитель прокуратуры полностью поддержал позицию следствия.

В свою очередь обвиняемые и их защита просили оставить просьбу СК без удовлетворения, отвергая вину и назвав обвинение домыслом. Обвиняемые также просили "значительно смягчить и расширить ограничения меры пресечения", в чем было отказано.

В чем обвиняются

По материалам уголовного дела, речь идет о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда. Следствие считает, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли. Фигурантам дела вменяется причинение ущерба в размере около 23 млн рублей.

По уголовному делу назначено около десяти почерковедческих экспертиз, результаты которых ожидаются в ближайшее время.