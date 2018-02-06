Суд в Ростове-на-Дону приступит к рассмотрению дела экс-главы Кизлярского района Дагестана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приступит к рассмотрению по существу уголовного дела экс-главы Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова, обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщила журналистам официальный представитель военного суда Алена Катькало.

"Рассмотрение по существу уголовного дела Виноградова начнется в Северо-Кавказском окружном военном суде 6 февраля в 10:00 мск", - сказала Катькало.

Она отметила, что Виноградова обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, пособничестве в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в пособничестве в покушении на убийство главы администрации Кизлярского района Василия Наумочкина. Сторона обвинения также ставит подсудимому в вину финансирование терроризма.

В суде уточнили, что инкриминируемые органами предварительного следствия Виноградову преступления он, предположительно, совершил в период с января 2004 года по август 2010 года. Санкции по статьям УК РФ, по которым ему предъявили обвинения, предусматривают наказание вплоть до пожизненного.