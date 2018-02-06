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В суде по делу Хорошавина отказались от эпизода о взятке от рыбопромышленника Осадчего

Происшествия
6 февраля, 5:14 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Экс-губернатор Сахалинской области имеет право по этому эпизоду на реабилитацию и компенсацию затрат, которые были произведены

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Суд Южно-Сахалинска во вторник в ходе оглашения приговора по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и ряда его подчиненных, обвиняемых в получении взяток в крупном размере, вынес постановление о прекращении дела по эпизоду дачи взятки сахалинским рыбопромышленником Анатолием Осадчим, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Прокуратура отказалась от обвинения по эпизоду Осадчего, и судья вынесла постановление о прекращении дела по этому эпизоду в отношении Хорошавина и бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина", - пояснила ТАСС адвокат Хорошавина Ольга Артюхова.

Судья Елена Поликина озвучила, что Хорошавин и Карепкин имеют право по этому эпизоду на реабилитацию и компенсацию затрат, которые были произведены. "Если бы это был единственный эпизод, то да, но в деле и другие эпизоды. Реабилитация связана с ограничением лишения свободы, и тогда лица имеют право на компенсацию доходов, которые они не получили в результате содержания под стражей", - уточнила Артюхова.

По версии следствия, крупный сахалинский рыбопромышленник Анатолий Осадчий дал взятку 12 млн рублей за установку рыбоучетного заграждения. Взятка была передана через Карепкина. Таким образом, после постановления о прекращения дела по эпизоду Осадчего в деле Хорошавина остаются девять эпизодов получения взятки и один - легализация денежных средств.

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