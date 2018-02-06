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В результате пожара на востоке Москвы погиб один человек

Происшествия
6 февраля, 5:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Еще шесть человек пострадали

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Квартира в многоэтажном жилом доме горит на востоке Москвы, в результате пожара погиб один человек и пострадали шестеро, в том числе трое детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Горит трехкомнатная квартира на шестом этаже в жилом доме по адресу: ул. Новокосинская, д. 46, корп. 2", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. В результате пожара один человек погиб, шестеро пострадали, среди них трое детей. Десять человек спасли с помощью лестницы.

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