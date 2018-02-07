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Авиация МЧС не будет в среду вылетать на поиски "Востока"

Происшествия
7 февраля, 4:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, февраля. /ТАСС

Причины отмены поисков не уточняются

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ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Самолеты Бе-200 МЧС России в среду не будут принимать участие в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сегодня авиация МЧС в районе пропажи судна "Восток" применяться не будет", - сказал начальник пресс-службы Михаил Исаметов. Причины отмены работы самолетов он не уточнил.

По информации Приморского гидрометцентра, на погодные условия Японского моря сегодня днем будет оказывать влияние циклон, местами ожидается небольшой снег. Видимость при осадках составляет 1 - 2 км. Ветер сильный, волнение моря сильное, а в северной половине моря очень быстрое обледенение.

25 января в Японском море в 50 - 70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. После этого никаких следов судна и его экипажа спасатели больше не находили.

29 января Морской спасательно-координационный центр объявил о прекращении активной фазы поисков, однако на следующий день эту задачу взяло на себя руководство МЧС. Самолеты Бе-200 продолжили вылетать в район поисков, а Росрыболовство отправило туда промысловые суда.

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Темы
Приморский край Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
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