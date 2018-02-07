Получивший ожоги томский школьник облился жидкостью из зажигалки

ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ученик томской школы- интерната №22 для детей с ограниченными возможностями здоровья, госпитализированный с ожогами, пострадал в результате баловства с зажигалкой, сообщила ТАСС руководитель департамента образования Томска Ольга Васильева.

Ранее сообщалось, что мальчик с ожогами был доставлен в больницу скорой помощи, его состояние стабильное и опасений не вызывает, СК проводит проверку.

"Инцидент произошел еще 30 января. В школе-интернате №22 для детей с ограниченными возможностями здоровья произошел инцидент с девятиклассником 2002 года рождения. До окончания урока он вышел из кабинета и в помещении, где хранится верхняя одежда, баловался с зажигалкой. На нем загорелась футболка", - рассказала Васильева.

По ее словам, проведено служебное расследование, по итогам которого педагог привлечена к дисциплинарной ответственности. Васильева добавила, что в школе-интернате часть детей находится круглосуточно, часть приходит только днем. Пострадавший жил дома, а интернат посещал днем.

"Педагог, которая вела урок у пострадавшего ребенка, сама потушила на нем одежду и вызвала медиков. Для понимания: интернат непростой, дети "тяжелые", и работать с ними непросто", - сказала собеседница агентства.