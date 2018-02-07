ЧП на шахте в Кузбассе не представляет опасности для горняков

КЕМЕРОВО, 7 февраля. Обрушение породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области не несет угрозы для находящихся в ней горняков, сообщили ТАСС в администрации города Осинники.

"Угрозы для других шахтеров [происшествие] не представляет", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что пострадавшего в результате ЧП горняка с переломом ноги доставили в больницу. "По предварительным данным, жизни пострадавшего ничто не угрожает", - отметил собеседник.

По данным регионального управления МЧС, в настоящее время на шахте работают два отделения горноспасателей и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщалось, в ночь на четверг на шахте произошло обрушение породы, на этот момент под землей находились 125 человек, в том числе восемь на аварийном участке. Из них один человек погиб, еще один травмирован. Эвакуации работников не проводилось, работники аварийного участка покинули его самостоятельно. Работа шахты не приостанавливалась.

Шахта "Осинниковская" расположена в городе Осинники Кемеровской области. Уголь на шахте добывается с 1932 года."Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза").