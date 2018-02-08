Пожар в здании железнодорожного вокзала в Сестрорецке ликвидирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Возгорание в двухэтажном здании железнодорожного вокзала в городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом полностью ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"Пожар полностью ликвидирован в 00:10 мск", - сказали в пресс-службе.

Заявление о пожаре поступило в управление около 20:00 мск в среду. На втором этаже здания Сестрорецкого железнодорожного вокзала горела обстановка на площади 30 кв. метров, через полчаса пожар был локализован.

Никто не пострадал.

Как отметили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал Российских железных дорог), помещение, где произошел пожар, не эксплуатировалось. Пассажиров и работников железной дороги, которые в этот момент находились в здании, своевременно эвакуировали через выходы первого этажа.

На время восстановительных работ пассажиры смогут покупать билеты на пригородные поезда сразу в вагоне у кассира без взимания сбора за оформление, добавили в пресс-службе.