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Самолет Emirates экстренно сел в Домодедове из-за смерти на борту пассажира из Норвегии

Происшествия
9 февраля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах, норвежец страдал тяжелым заболеванием

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Emirates, летевший из Дубая в Осло, экстренно сел в московском аэропорту Домодедово из-за смерти на борту воздушного судна гражданина Норвегии. Об этом ТАСС сообщил представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

"По данным следствия, сегодня примерно в 12:45 мск в столичном аэропорту Домодедово совершил вынужденную посадку самолет, следовавший рейсом Дубай - Осло, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Прибывшие к воздушному судну медики констатировали смерть гражданина Королевства Норвегия 1957 года рождения", - сообщила Марковская.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что скончавшийся норвежец страдал тяжелым заболеванием.

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