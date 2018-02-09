Самолет Emirates экстренно сел в Домодедове из-за смерти на борту пассажира из Норвегии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Emirates, летевший из Дубая в Осло, экстренно сел в московском аэропорту Домодедово из-за смерти на борту воздушного судна гражданина Норвегии. Об этом ТАСС сообщил представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

"По данным следствия, сегодня примерно в 12:45 мск в столичном аэропорту Домодедово совершил вынужденную посадку самолет, следовавший рейсом Дубай - Осло, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Прибывшие к воздушному судну медики констатировали смерть гражданина Королевства Норвегия 1957 года рождения", - сообщила Марковская.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что скончавшийся норвежец страдал тяжелым заболеванием.