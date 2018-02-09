Полиция проводит проверку по факту ранения мужчины в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения мужчины с огнестрельным ранением в травмпункт на востоке столицы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Около 20:10 в травмпункт на улице Гурьянова самостоятельно обратился гражданин с огнестрельным ранением. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что ранение было получено предположительно из травматического оружия.