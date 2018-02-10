Суд отправил под домашний арест замначальника УМВД по Пензенской области

ПЕНЗА, 10 февраля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест заместителя начальника УМВД России по Пензенской области Наримана Алтынбаева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в субботу в суде.

"Суд избрал Алтынбаеву меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца с момента задержания", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что следственные органы СК России по Пензенской области предъявили обвинение заместителю начальника УМВД по Пензенской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). По версии следствия, злоупотребление произошло при исполнении контрактов по строительству административного здания регионального УМВД.