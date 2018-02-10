Пожар на судне "Камчатский лосось" в Мурманске локализован

МУРМАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Пожар на судне "Камчатский лосось", который горит в судоремонтном доке портовой зоны Мурманска, локализован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"Пожар на корабле локализован", - сообщили ТАСС в пресс- службе главка МЧС.

Возгорание произошло на судне, которое находилось в Мурманске на ремонте, в субботу в 16:15 мск на верхней палубе. Площадь пожара достигла 200 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы разлива топлива нет, подчеркнули в областном ГУ МЧС.

В ликвидации огня задействованы 27 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.