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Fox: в штате Огайо убиты двое полицейских

Происшествия
10 февраля, 23:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, февраля. /ТАСС

Сообщается, что подозреваемый задержан

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НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Двое полицейских были убиты в субботу в городе Уэстервилл (штат Огайо). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей местных властей.

Стражи порядка прибыли на место в связи с поступившим ранее вызовом. Обстоятельства, при которых началась стрельба, пока не уточняются. Человек, которого подозревают в убийстве, взят под стражу.

В США в последние годы уделяют особое внимание безопасности полицейских. Это связано с тем, что в стране имел место целый ряд резонансных убийств стражей порядка.

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