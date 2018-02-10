Fox: в штате Огайо убиты двое полицейских

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Двое полицейских были убиты в субботу в городе Уэстервилл (штат Огайо). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей местных властей.

Стражи порядка прибыли на место в связи с поступившим ранее вызовом. Обстоятельства, при которых началась стрельба, пока не уточняются. Человек, которого подозревают в убийстве, взят под стражу.

В США в последние годы уделяют особое внимание безопасности полицейских. Это связано с тем, что в стране имел место целый ряд резонансных убийств стражей порядка.