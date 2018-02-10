В ДТП в Ростовской области погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области начали проверку после столкновения на трассе М-4 "Дон" легкового автомобиля с дорожной машиной, в результате чего погибли три человека. Об этом в субботу сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительным данным МВД, 10 февраля около 19:20 (мск) на 927-м километре водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с дорожной машиной.

"В результате ДТП водитель и две пассажирки скончались на месте происшествия. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-центра.