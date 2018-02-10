Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ДТП в Ростовской области погибли три человека

Происшествия
10 февраля, 23:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 10, февраля. /ТАСС

Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с дорожной машиной

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области начали проверку после столкновения на трассе М-4 "Дон" легкового автомобиля с дорожной машиной, в результате чего погибли три человека. Об этом в субботу сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительным данным МВД, 10 февраля около 19:20 (мск) на 927-м километре водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с дорожной машиной.

"В результате ДТП водитель и две пассажирки скончались на месте происшествия. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама