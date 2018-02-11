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По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил полетов

Происшествия
11 февраля, 15:51 дата обновления: 11 февраля, 16:11 UTC+3

Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщила Петренко.

"По предварительным данным, борт "Саратовских авиалиний", вылетевший из аэропорта Домодедово с 65 пассажирами и шестью членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области", - отметила она.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту крушения самолета в центральный аппарат СК, сказала Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного следственного управления СК России. К настоящему времени сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России, а также криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф", - сообщила Петренко.

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