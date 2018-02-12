Потерпевший крушение самолет Ан-148 в день ЧП выполнил несколько рейсов

САРАТОВ, 12 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-148, который накануне потерпел крушение в Подмосковье, за день до трагедии совершил несколько рейсов. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ОАО "Саратовские авиалинии".

"Самолет до своего падения совершил несколько авиарейсов, перед каждым авиарейсом проводится форма технического обслуживания. На борту среди членов экипажа было два бортмеханика, которые проводили оперативное техническое обслуживание борта перед вылетом, в том числе и из Домодедово. Никаких нарушений не было выявлено", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, какие именно рейсы были совершены в день трагедии.

По словам собеседника агентства, авиакомпания получила этот борт в феврале 2017 года, а в январе 2018 года он прошел форму C-check, в ходе которой были тщательно проверены, в частности, агрегаты двигателя, планера и крыла.

"Также, как и перед каждым вылетом на рейс, самолет проходит форму технического оперативного обслуживания. Перед рейсом Москва - Орск также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонения на воздушном судне", - добавили в пресс-службе.

Там также сообщили, что командир и второй пилот самолета Ан-148 имели несколько сотен часов налета на этом типе машин. "Экипаж воздушного судна состоял из шести человек, управлял самолетом командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович (дата рождения 23.02.1966 - прим. ТАСС) - опытный пилот. Он пришел в "Саратовские авиалинии" из компании "Россия", где также был пилотом на самолете Ан-148, имел свыше 5 тыс. общего налета часов, из них на Ан-148 - 2147 часов. Второй пилот - Гамбарян Сергей Арсенович (дата рождения 14.05.1973 - прим. ТАСС) имел 812 часов налета на этом типе воздушных судов", - сообщили в пресс-службе.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал 11 февраля с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.