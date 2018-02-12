Кольская ГМК окажет помощь семье погибшего в авиакатастрофе сотрудника

МУРМАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК, входит в "Норникель") намерена оказать помощь семье своего сотрудника Фиргата Тулькубаева, погибшего в авиакатастрофе в субботу. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Компания находится в контакте с родственниками, готова оказать материальную помощь", - сказали в компании.

Фиргат Тулькубаев, 1993 года рождения, работал в Кольской ГМК с августа 2017 года. Он трудился на должности машиниста мельниц рафинировочного цеха. Решение о размере помощи еще не принято.