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Сын президента США назвал инцидент с порошком выходкой оппонентов

Происшествия
13 февраля, 3:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, февраля. /ТАСС

Дональд Трамп - младший выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, ФБР и пожарной службы Нью-Йорка "за решительные действия и слова поддержки"

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Дональд Трамп - младший c женой Ванессой

Дональд Трамп - младший c женой Ванессой

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Сын президента США Дональда Трампа назвал отвратительной выходкой оппонентов инцидент со своей женой, помещенной в больницу после того, как она вскрыла конверт с белым порошком. Об этом Дональд Трамп - младший написал в понедельник в своем Twitter.

"Я благодарен за то, что Ванесса и мои дети находятся в безопасности и не пострадали после невероятно страшной ситуации, возникшей этим утром. Это действительно отвратительно, что определенные лица выражают противоположные взгляды с помощью столь возмутительного поведения", - заявил сын главы государства.

Он выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, ФБР и пожарной службы Нью-Йорка "за решительные действия и слова поддержки". "Их профессионализм в условиях напряженности помог пережить этот тяжелый день", - добавил Трамп-младший. Его сестра Иванка также в Twitter высказала сожаление, что не может лично утешить Ванессу с детьми. "Никто не заслуживает, чтобы его так пугали, это непростительно", - написала она.

Как сообщалось ранее, Ванесса Трамп вскрыла пришедший по почте конверт около 10 часов утра (18:00 мск) в понедельник. Внутри оказался белый порошок неизвестного состава, который позднее по итогам экспертизы был признан безвредным. Жена сына президента и еще два человека, находившиеся в квартире на 54-й улице нью-йоркского района Аппер Ист-Сайд, были доставлены в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке ради предосторожности.

В марте 2016 года, напомнило агентство AP, ФБР и сотрудники нью-йоркской полиции проводили расследование в связи с угрожающим письмом, адресованным Эрику Трампу, второму сыну Дональда Трампа. В нем также содержался белый порошок, который, как показал впоследствии анализ, был безвредным. Конверты с белым порошком ранее приходили по почте в Trump Tower, небоскреб, служивший резиденцией Дональду Трампу в период предвыборной кампании 2016 года.

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