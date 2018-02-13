Сын президента США назвал инцидент с порошком выходкой оппонентов

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Сын президента США Дональда Трампа назвал отвратительной выходкой оппонентов инцидент со своей женой, помещенной в больницу после того, как она вскрыла конверт с белым порошком. Об этом Дональд Трамп - младший написал в понедельник в своем Twitter.
"Я благодарен за то, что Ванесса и мои дети находятся в безопасности и не пострадали после невероятно страшной ситуации, возникшей этим утром. Это действительно отвратительно, что определенные лица выражают противоположные взгляды с помощью столь возмутительного поведения", - заявил сын главы государства.
Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 February 2018
Он выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, ФБР и пожарной службы Нью-Йорка "за решительные действия и слова поддержки". "Их профессионализм в условиях напряженности помог пережить этот тяжелый день", - добавил Трамп-младший. Его сестра Иванка также в Twitter высказала сожаление, что не может лично утешить Ванессу с детьми. "Никто не заслуживает, чтобы его так пугали, это непростительно", - написала она.
A special thanks today to the great men & women of the @NYPDnews @FDNY @SecretService @NewYorkFBI and the Joint Terrorism Task Force for their decisive action and incredible words of support to my wife and family. Their professionalism under pressure made a rough day manageable.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 February 2018
Как сообщалось ранее, Ванесса Трамп вскрыла пришедший по почте конверт около 10 часов утра (18:00 мск) в понедельник. Внутри оказался белый порошок неизвестного состава, который позднее по итогам экспертизы был признан безвредным. Жена сына президента и еще два человека, находившиеся в квартире на 54-й улице нью-йоркского района Аппер Ист-Сайд, были доставлены в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке ради предосторожности.
В марте 2016 года, напомнило агентство AP, ФБР и сотрудники нью-йоркской полиции проводили расследование в связи с угрожающим письмом, адресованным Эрику Трампу, второму сыну Дональда Трампа. В нем также содержался белый порошок, который, как показал впоследствии анализ, был безвредным. Конверты с белым порошком ранее приходили по почте в Trump Tower, небоскреб, служивший резиденцией Дональду Трампу в период предвыборной кампании 2016 года.