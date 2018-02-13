Сын президента США назвал инцидент с порошком выходкой оппонентов

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Сын президента США Дональда Трампа назвал отвратительной выходкой оппонентов инцидент со своей женой, помещенной в больницу после того, как она вскрыла конверт с белым порошком. Об этом Дональд Трамп - младший написал в понедельник в своем Twitter.

"Я благодарен за то, что Ванесса и мои дети находятся в безопасности и не пострадали после невероятно страшной ситуации, возникшей этим утром. Это действительно отвратительно, что определенные лица выражают противоположные взгляды с помощью столь возмутительного поведения", - заявил сын главы государства.

Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 February 2018

Он выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, ФБР и пожарной службы Нью-Йорка "за решительные действия и слова поддержки". "Их профессионализм в условиях напряженности помог пережить этот тяжелый день", - добавил Трамп-младший. Его сестра Иванка также в Twitter высказала сожаление, что не может лично утешить Ванессу с детьми. "Никто не заслуживает, чтобы его так пугали, это непростительно", - написала она.

A special thanks today to the great men & women of the @NYPDnews @FDNY @SecretService @NewYorkFBI and the Joint Terrorism Task Force for their decisive action and incredible words of support to my wife and family. Their professionalism under pressure made a rough day manageable. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 February 2018

Как сообщалось ранее, Ванесса Трамп вскрыла пришедший по почте конверт около 10 часов утра (18:00 мск) в понедельник. Внутри оказался белый порошок неизвестного состава, который позднее по итогам экспертизы был признан безвредным. Жена сына президента и еще два человека, находившиеся в квартире на 54-й улице нью-йоркского района Аппер Ист-Сайд, были доставлены в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке ради предосторожности.

В марте 2016 года, напомнило агентство AP, ФБР и сотрудники нью-йоркской полиции проводили расследование в связи с угрожающим письмом, адресованным Эрику Трампу, второму сыну Дональда Трампа. В нем также содержался белый порошок, который, как показал впоследствии анализ, был безвредным. Конверты с белым порошком ранее приходили по почте в Trump Tower, небоскреб, служивший резиденцией Дональду Трампу в период предвыборной кампании 2016 года.