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Сотрудник посольства США погиб в Мексике при подъеме на самую высокую вершину страны

Происшествия
14 февраля, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

По данным агентства Reuters, мексиканские экстренные службы провели операцию по поиску двух сотрудников посольства, отправившихся на прогулку по вулкану, один из них не выжил

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ТАСС, 14 февраля. Сотрудник американского посольства погиб при попытке подняться на вулкан Орисаба, самую высокую вершину Мексики. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатическое представительство.

По его данным, мексиканские экстренные службы провели операцию по поиску двух сотрудников посольства, отправившихся на прогулку по вулкану, один из них не выжил. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Вулкан Орисаба - спящий вулкан, который находится на границе мексиканских штатов Пуэбла и Веракрус (центральная часть страны). Его высота составляет около 5,6 км.

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