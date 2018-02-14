В ОСК заявили, что пожар на "Неустрашимом" не повлияет на сроки его ремонта

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Возгорание на сторожевом корабле Балтийского флота "Неустрашимый", находящемся в ремонте на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, не повлияет на сроки его ремонта. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Будет работать комиссия по расследованию обстоятельств. На сроки ремонта это незначительное происшествие не повлияет", - сказали в ОСК.

По словам официального представителя Балтийского флота, случившееся "не повлекло причинения материального ущерба".

Как сообщалось ранее, в среду в одном из носовых помещений "Неустрашимого" произошло возгорание площадью 10 кв. м. Предварительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Боезапаса и горючего на борту корабля нет.

Позже в пресс-службе завода сообщили, что возгорание на "сторожевике" ликвидировано.

"Неустрашимый" - сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия сил морских десантов. С 2014 года корабль находится в ремонте на заводе "Янтарь".