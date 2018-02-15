Россиянин Дмитрий Смилянец освобожден в зале суда в США после вынесения приговора

КАМДЕН /штат Нью-Джерси/, 15 февраля. /ТАСС/. Гражданин России Дмитрий Смилянец, который в 2015 году признал свою причастность к организации крупной хакерской атаки, был освобожден в среду в зале суда сразу после вынесения приговора. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда в городе Камден (штат Нью-Джерси).

Приговор огласил судья Джером Симэндл. Он указал, что Смилянец "приговаривается к 51 месяцу и 21 дню (четырем годам и трем месяцам - прим. ТАСС) тюремного заключения". Россиянин был освобожден, так как уже отбыл этот срок, находясь под стражей в США. Симэндл уточнил, что в течение пяти лет Смилянец будет находиться под надзором американских властей, если останется в США.

Судья указал, что предположительно в апреле состоятся слушания, на которых будет определен размер компенсации, которую должен выплатить Смилянец за нанесенный ущерб. Симэндл пояснил, что россиянин "освобожден от выплаты штрафа в дополнение к компенсации". Смилянец, который пришел на заседание в пиджаке и брюках, перед вынесением приговора заявил, что "искренне и глубоко раскаивается за свои поступки". Он добавил, что получил преступным путем около $5 млн, и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. После вынесения приговора россиянин выразил удовлетворение решением суда, назвав его справедливым, но не уточнил, останется ли он в США или вернется в Россию. "Богу виднее, пока не знаю, в руках иммиграционных служб все", - сказал он. О планах подавать апелляцию защита россиянина не сообщала. О деле Смилянец был арестован в Нидерландах в 2012 году по запросу американской стороны и впоследствии выдан США. В общей сложности обвинения по этому делу были предъявлены американскими властями заочно четырем россиянам и украинцу. Как главный подозреваемый в деле фигурировал россиянин Владимир Дринкман, которого в среду приговорили к 12 годам тюремного заключения. Смилянец признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в 2015 году вскоре после Дринкмана. По данным следствия, фигуранты дела причастны к организации взлома компьютерных сетей более чем 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. От их действий, как утверждалось, в период с 2005 по 2012 год пострадали, в частности, электронная биржа NASDAQ, авиакомпания JetBlue, торговые сети J. C. Penney и 7-Eleven, французская компания розничной торговли Carrefour и бельгийский банк Dexia. Причиненный ущерб оценивался в $300 млн, прокуратура назвала эту кибератаку одной из крупнейших в истории США.