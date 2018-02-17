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Проводится проверка после столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области

Происшествия
17 февраля, 15:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, февраля. /ТАСС

В результате аварии водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту столкновения автобуса и поезда "Ласточка" на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в ведомстве.

"Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту столкновения поезда с автобусом. На месте работают криминалисты и следователи", - сказали в пресс-службе управления.

Авария произошла в субботу в районе поселка Рощино, на перегоне Зеленогорск - Рощино. По данным ГУП "Пассажиравтотранс", которому принадлежит заказной автобус, водитель перед столкновением успел выпустить людей из салона. "Водитель пересекал железнодорожный переезд на разрешающий сигнал, но был заблокирован с обеих сторон шлагбаумами. Перед столкновением он успел выпустить пассажиров", - сказали в пресс-службе, отметив, что сам водитель стал единственным пострадавшим в ДТП.

В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу Зеленогорска, добавили в компании.

Перед столкновением в автобусе находились 20 человек. Все отправлялись на горнолыжный курорт Пухтолова гора. По неофициальным данным, из них шестеро детей. Ни один из пассажиров, по информации региональных управлений МЧС и ГИБДД, не пострадал.

Свою проверку в связи с ДТП намерен провести Ространснадзор. На место происшествия выехал заместитель начальника Северо-западного территориального управления Госжелдорнадзора Александр Зайцев.

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