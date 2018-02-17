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Детский сад №2248 в Москве закрылся на карантин до 26 февраля

Происшествия
17 февраля, 18:50 UTC+3

По словам директора школы №492, в структуру которй входит учреждение, Жанны Разореновой, в детсаду возникла эпидемиологическая угроза, однако о массовом отравлении речи не идет

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московский детский сад №2248 закрылся на карантин в связи с низкой посещаемостью, однако речи о массовом отравлении не идет. Об этом сообщила ТАСС в субботу директор школы №492, в структуру которой входит учреждение, Жанна Разоренова.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что один из родителей заявил о массовом отравлении детей в садике. По данным станции, пострадали 87 детей, пятеро были госпитализированы. Как рассказал анонимный источник, малышам стало плохо после обеда 15 февраля.
Директор школы назвала данные радиостанции недостоверными.

"В течение двух недель ребята поступали со схожими симптомами по один-два человека. Возникла эпидемиологическая угроза. <…> В пятницу СЭС [санэпидемстанция] вышла на объект, потому что мы позвонили в поликлинику и вызвали службу. <…> С понедельника садик закрывается на карантин по 26 февраля", - сказала Разоренова, добавив, что не осведомлена о характере симптомов.

Директор школы пояснила, что запрос в СЭС всегда делается, "когда по табелю посещаемости больше определенного процента не посещающих детей". По ее словам, с пятницы в учреждении начались карантинные мероприятия, и в субботу сотрудники отправились сдавать анализы в поликлинику. Сдать анализы пригласили и детей, которые ходят в этот же садик, но чувствуют себя нормально.

Разоренова отметила, что карантин в учреждении ввели, чтобы временно изолировать детей друг от друга, пока врачи определятся с диагнозом.

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