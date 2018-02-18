Спасатели нашли в окрестностях Южно-Сахалинска пропавшего мужчину

ТАСС, 18 февраля. Спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. Полякова обнаружили жителя Южно-Сахалинска, пропавшего в субботу вечером, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Днем 17 февраля мужчина выехал на снегоходе из парковой зоны города Южно-Сахалинска в сторону перевала Чехова и не вернулся. Сегодня в 04:10 по местному времени (20:10 мск) спасатели нашли пропавшего в районе перевала Чехова, его состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Мужчина был доставлен спасателями до города Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в поисках принимали участие пять человек на двух единицах техники. Другими подробностями происшествия в ведомстве не располагают.