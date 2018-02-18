СМИ: бежавшая из КНДР женщина арестована в Южной Корее за поставки риса в Пхеньян

ТАСС, 18 февраля. /ТАСС/. Женщина, бежавшая из КНДР в Южную Корею в 2011 году, арестована по обвинению в оказании помощи Пхеньяну. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на прокуратуру города Сувон.

По данным агентства, 49-летняя женщина, имя которой не называется, обвиняется в отправке в КНДР 130 тонн риса на сумму около 105 млн вон ($97 тыс.). По словам обвинителей, груз поставлялся в Пхеньян через посредника в Китае. Всего таких случаев было два, они имели место в прошлом году. Отмечается, что перед задержанием женщина намеревалась отправить в Пхеньян еще одну партию риса.

По данным агентства, женщина продала свой дом в Южной Корее и избавилась от личных вещей. Перебежчица сообщила следователям, что хотела вернуться на Север для воссоединения с сыном.