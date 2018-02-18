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СМИ: самолет был вынужден вернуться в канадский аэропорт из-за возгорания

Происшествия
18 февраля, 7:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал

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ТАСС, 18 февраля. Самолет авиакомпании Air Canada Express, направлявшийся из канадского города Саскатун (провинция Саскачеван) в Калгари (провинция Альберта), совершил в субботу вынужденную посадку в аэропорту вылета после сообщения о возгорании у левого сопла воздушного судна. Об этом сообщил телеканал CBC.

По его данным, самолет совершил посадку вскоре после взлета. В аэропорту Саскатуна заявили, что "имел место инцидент, связанный с воздушным судном, который потребовал эвакуации всех находившихся на борту". В результате происшествия никто не пострадал. Число пассажиров, которые были на борту, не приводится.

По данным телеканала CTV, пассажиры смогли вылететь в Калгари через несколько часов после инцидента.

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