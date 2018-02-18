Информация о минировании шести станций метро в Киеве не подтвердилась

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб Украины в ходе проверки шести станций метро в Киеве не обнаружили взрывоопасных предметов, движение в столичной подземке осуществляется в обычном режиме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Сообщение о минировании не подтвердилось. Движение возобновлено", - сказала она. При этом Макогон пояснила, что "шесть станций метро не работало совсем, а одна - Дворец спорта работала только для пересадок".

Ранее в воскресенье корреспонденту ТАСС в справочной службе столичной подземки сообщили, что станции метро Университет, Театральная, Крещатик, Майдан Незалежности, Льва Толстого, Золотые Ворота перекрыты на вход и выход. В тоже время в столичной полиции корреспонденту ТАСС добавили, что станции закрыты из-за сообщений о минировании.