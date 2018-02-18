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Задержан один из подозреваемых по делу о ДТП на переезде под Петербургом

Происшествия
18 февраля, 18:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, февраля. /ТАСС

Дежурного по станции Зеленогорск обвиняют в халатности

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Следствие установило двух подозреваемых по делу о ДТП на железнодорожном переезде под Петербургом; один из них задержан, второй находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По уголовному делу, расследуемому по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержан дежурный по станции Зеленогорск. По уголовному делу, расследуемому по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"), в отношении дежурной по переезду, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, также последняя допрошена в качестве подозреваемой", - говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла 17 февраля около 11:30 мск в районе поселка Рощино на перегоне Зеленогорск - Рощино. Скоростной электропоезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг, сбил автобус МAN. В результате и автобус и головной вагон электропоезда получили значительные повреждения. Травмы получил водитель.

По данным СК, предварительная сумма ущерба составу поезда составляет 7 млн рублей. Потерпевший водитель автобуса, который вовремя вывел из транспортного средства 15 пассажиров, в настоящее время находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, отметили в пресс-службе. Ранее ТАСС сообщал, что водителю была сделана операция, какая именно не уточнялось.

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