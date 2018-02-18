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Задетый электричкой ребенок катался вблизи железной дороги с разрешения отца

Происшествия
18 февраля, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

ЧП произошло на 7-м км перегона станций Москва Бутырская - Москва Рижская

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пятилетний мальчик травмирован электричкой, катаясь с железнодорожной насыпи с разрешения отца в районе станции Москва Рижская. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в 15:36 мск на 7-м км перегона станций Москва Бутырская - Москва Рижская проходящим электропоездом сообщением Звенигород - Царицыно травмирован малолетний, 2013 года рождения, который в присутствии и с разрешения отца катался с насыпи в непосредственной близости от железнодорожного полотна", - сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили ТАСС, что санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего ребенка в московскую больницу.

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