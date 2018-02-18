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СМИ: в результате теракта на северо-востоке Сирии погибли пять человек

Происшествия
18 февраля, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Заминированный автомобиль был подорван в одном из районов пограничного с Турцией города Камышлы

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ТАСС, 18 февраля. По меньшей мере пять человек погибли в результате теракта на северо-востоке Сирии. Об этом передает в воскресенье сирийское информационное агентство САНА.

По его данным, заминированный автомобиль был подорван в одном из районов пограничного с Турцией города Камышлы. Семь человек получили ранения. Несколько пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии, поэтому не исключено, что число жертв может возрасти.

Камышлы расположен в 720 км от Дамаска в самопровозглашенном курдском автономном районе в провинции Хасеке.

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