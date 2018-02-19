Адвокаты чиновников команды Хорошавина подают апелляции на приговор суда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Адвокаты бывших чиновников команды экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина подают апелляции на приговор суда Южно-Сахалинска, признавшего их подзащитных виновными в получении взяток в крупном размере.

"Апелляция подана в пятницу, 16 февраля. В ней прошу отменить приговор и оправдать моего подзащитного", - сообщил в понедельник ТАСС адвокат бывшего помощника Хорошавина Андрея Икрамова Юрий Сюзюмов.

Он пояснил, что сейчас каждый из защитников подает первоначальную жалобу.

"Она пока не полная, не описывает все обстоятельства, так как мы не знаем, что написано в протоколе. После того, как мы ознакомимся с протоколом суда, будет подана дополнительная апелляционная жалоба, а затем уже дело будет направлено в областной суд, который и назначит время рассмотрения жалобы", - сказал Сюзюмов, добавив, что по информации горсуда, протокол будет готов к концу месяца.

Игорь Янчук, защитник экс-заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина, также подал апелляцию на решение суда.

"Я на прошлой неделе подал короткую жалобу. После согласования позиций будем подавать дополнения", - заявил ТАСС Янчук.

Решение суда

Ранее сообщалось, что суд постановил признать виновным в получении взяток экс-заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина и назначить ему наказание - 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн рублей.

Бывший помощник Хорошавина Андрей Икрамов приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 176 млн рублей.

Решением суда экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.

С учетом нахождения под домашним арестом он должен выплатить 2,5 млн рублей. Ранее гособвинение просило для него семь лет лишения свободы.

Адвокат Борисова сообщила, что не намерена обжаловать решение суда.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден на 13 лет колонии со штрафом в размере 500 млн рублей.