Россельхознадзор уничтожил 112 кг незаконно ввезенной красной икры на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Свердловской области уничтожило 112 кг красной икры, которую привезли в регион из Хабаровска с нарушением законодательства, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с УФСБ России по Свердловской области в рамках контрольно-надзорного мероприятия выявлена икра красная лососевая, прибывшая с нарушением ветеринарного законодательства. Продукцию в количестве 112 кг привезли из Хабаровска... В настоящее время небезопасная пищевая продукция изъята из оборота и уничтожена", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что икру везли для екатеринбургского предпринимателя под видом "товаров народного потребления". Груз был обнаружен в городе Верхняя Пышма в логистическом центре на складе, не приспособленном под хранение скоропортящихся продуктов. На икру отсутствовали сопроводительные документы и маркировка, не были указаны условия транспортировки. "Продукция прибыла на склад в негерметичных контейнерах и с нарушением температурного режима", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в управлении Россельхознадзора перед Новым годом стоимость одного килограмма красной икры в регионе составляла около 4 тыс. руб.