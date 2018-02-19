Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.02:
$ 56.34
€ 69.9
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор уничтожил 112 кг незаконно ввезенной красной икры на Урале

Происшествия
19 февраля, 18:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, февраля. /ТАСС

Как сообщили в свердловском управлении ведомства, икру везли под видом "товаров народного потребления"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Свердловской области уничтожило 112 кг красной икры, которую привезли в регион из Хабаровска с нарушением законодательства, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с УФСБ России по Свердловской области в рамках контрольно-надзорного мероприятия выявлена икра красная лососевая, прибывшая с нарушением ветеринарного законодательства. Продукцию в количестве 112 кг привезли из Хабаровска... В настоящее время небезопасная пищевая продукция изъята из оборота и уничтожена", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что икру везли для екатеринбургского предпринимателя под видом "товаров народного потребления". Груз был обнаружен в городе Верхняя Пышма в логистическом центре на складе, не приспособленном под хранение скоропортящихся продуктов. На икру отсутствовали сопроводительные документы и маркировка, не были указаны условия транспортировки. "Продукция прибыла на склад в негерметичных контейнерах и с нарушением температурного режима", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в управлении Россельхознадзора перед Новым годом стоимость одного килограмма красной икры в регионе составляла около 4 тыс. руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
2
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
3
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
4
Тренировка фигуристки Загитовой на Олимпиаде была сорвана из-за действий допинг-офицеров
5
Власти Якутии считают недостоверными данные "Аэрофлота" об инциденте с главой региона
6
Бестемьянова: танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье
7
Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама