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Житель Назрани в ходе конфликта выстрелил в мужчину

Происшествия
19 февраля, 23:52 UTC+3 МАГАС МАГАС 19, февраля. /ТАСС

Пострадавший госпитализирован, злоумышленник доставлен в городской отдел полиции

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МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Житель Назрани (Ингушетия) в ходе конфликта выстрелил из пистолета в 40-летнего мужчину, последний с ранением доставлен в больницу. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня около 19:00 мск возле продуктового магазина, расположенного в районе Экажевского круга в ходе внезапно возникшего конфликта причинено огнестрельное ранение 40-летнему жителю в Назрани. Потерпевший был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, преступление совершено 41-летним жителем Назрани. Как отметили в ведомстве, мужчина был доставлен в городской отдел полиции, где выдал полицейским незаконно хранящийся пистолет.

Сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой действиям злоумышленника будет дана правовая оценка и приняты соответствующие процессуальные решения.

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