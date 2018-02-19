Житель Назрани в ходе конфликта выстрелил в мужчину

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Житель Назрани (Ингушетия) в ходе конфликта выстрелил из пистолета в 40-летнего мужчину, последний с ранением доставлен в больницу. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня около 19:00 мск возле продуктового магазина, расположенного в районе Экажевского круга в ходе внезапно возникшего конфликта причинено огнестрельное ранение 40-летнему жителю в Назрани. Потерпевший был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, преступление совершено 41-летним жителем Назрани. Как отметили в ведомстве, мужчина был доставлен в городской отдел полиции, где выдал полицейским незаконно хранящийся пистолет.

Сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой действиям злоумышленника будет дана правовая оценка и приняты соответствующие процессуальные решения.