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БПБК запретило главе ЦБ Латвии занимать должность и покидать страну

Происшествия
20 февраля, 19:19 UTC+3 РИГА РИГА 20, февраля. /ТАСС

В качестве меры применения к Римшевичсу применен залог и запрет приближаться к определенным лицам

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РИГА, 20 февраля. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) запретило подозреваемому в вымогательстве взятки президенту Банка Латвии Илмарсу Римшевичсу выезжать из страны, а также выполнять функции, связанные с принятием решения, контролем и надзором в банке Латвии. Об этом сообщила во вторник представитель БПБК Лаура Душа.

"Должностному лицу Банка Латвии было ограничено занятие определенными видами деятельности и деятельностью, связанной с функциями принятия решений, контроля и надзора Банка Латвии, в том числе - занимать должность президента банка", - сообщила Душа информагентству ЛЕТА. Ему также запрещено выезжать заграницу, добавила она.

По ее словам, в качестве меры применения к Римшевичсу применен залог и запрет приближаться к определенным лицам. Эти меры могут быть заменены на более строгие, если Римшевичс их нарушит. По словам представителя БПБК, Римшевичс проинформирован о мерах пресечения.

Ранее во вторник Илмарс Римшевичс, которого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) республики подозревает во взяточничестве, заявил, что не собирается уходить в отставку. Он также опроверг информацию о том, что вымогал взятки у основного акционера Norvik banka Григория Гусельникова, который ранее подал в международный арбитражный суд иск против Латвии.

Задержание главы центробанка

В пятницу БПБК провело обыски на рабочем месте и дома у Римшевичса. Сам глава Центробанка находился за границей. В субботу вечером он прилетел в Латвию и отправился вместе с адвокатом в антикоррупционное бюро, где пробыл до глубокой ночи, после чего был увезен для продолжения следственных действий. Римшевичс провел в полицейском изоляторе 48 часов и был освобожден под залог в размере €100 тыс.в понедельник, заявив о своей невиновности.

В понедельник БПБК сообщило, что он подозревается в вымогательстве взятки в размере €100 тыс. Всего в этом деле фигурируют два человека - глава Банка Латвии и одно физическое лицо. Антикоррупционное ведомство также указало, что это уголовное дело не связано ни с одним из действующих в Латвии кредитных учреждений.

О том, что Римшевичс должен уйти в отставку с занимаемой должности, накануне заявили президент Латвии Раймондс Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, спикер Сейма (парламента) Инара Мурниеце и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Скандал вокруг Norvik banka

БПБК ранее также начало проверку, а Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по заявлению Norvik banka о том, что ряд высокопоставленных чиновников финансового сектора страны вымогали взятки у Гусельникова. В понедельник агентство Associated Press со ссылкой на главу банка Оливера Брамвелла сообщило, что именно Римшевичс вымогал взятки через посредника у Гусельникова, а также требовал, чтобы Norvik banka занимался отмыванием средств. Эту информацию агентству также подтвердил сам Гусельников.

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