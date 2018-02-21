Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Приморья погиб при взрыве газового баллона

Происшествия
21 февраля, 5:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, февраля. /ТАСС

Полиция проводит проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Приморья проводит проверку по факту взрыва газового баллона в селе Прохладное, в результате которого погиб 33-летний местный житель. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого погиб житель поселка Прохладное. 33-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Участковый уполномоченный полиции проводит доследственную проверку", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские установили, что 80-летний местный житель выжигал сухую траву на территории своего двора, что привело к возгоранию сарая и взрыву газового баллона, находившегося внутри.

Палы сухой травы в Приморье, особенно в южных районах, ежегодно становятся большой проблемой для противопожарных подразделений. Как правило, хозяин участка не может контролировать распространение огня за пределы его земли, что приводит природным пожарам.

Всего с начала 2018 года пожарные подразделения привлекались к тушению палов уже 149 раз, первые возгорания фиксировались в январе. Чаще всего - 60 раз - они возникали в Хасанском районе, который каждой весной становится лидером Приморского края по числу возгораний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Загитова обновила мировой рекорд Медведевой в короткой программе на Олимпиаде
2
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
3
Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
4
Госдеп: США сорвали контракты России за счет новых санкций на сумму более $3 млрд
5
Тренер Жулин назвал удовольствием завершающееся сотрудничество с Бобровой и Соловьевым
6
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
7
ЛНР: подписав закон "о реинтеграции", Порошенко подтвердил свою недоговороспособность
Темы дня
Новости партнеров
Реклама