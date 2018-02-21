Житель Приморья погиб при взрыве газового баллона

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Приморья проводит проверку по факту взрыва газового баллона в селе Прохладное, в результате которого погиб 33-летний местный житель. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого погиб житель поселка Прохладное. 33-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Участковый уполномоченный полиции проводит доследственную проверку", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские установили, что 80-летний местный житель выжигал сухую траву на территории своего двора, что привело к возгоранию сарая и взрыву газового баллона, находившегося внутри.

Палы сухой травы в Приморье, особенно в южных районах, ежегодно становятся большой проблемой для противопожарных подразделений. Как правило, хозяин участка не может контролировать распространение огня за пределы его земли, что приводит природным пожарам.

Всего с начала 2018 года пожарные подразделения привлекались к тушению палов уже 149 раз, первые возгорания фиксировались в январе. Чаще всего - 60 раз - они возникали в Хасанском районе, который каждой весной становится лидером Приморского края по числу возгораний.