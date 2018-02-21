Адвокаты готовят иски о возмещении компенсации от имени семей погибших в крушении Ан-148

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Адвокат Игорь Трунов подписал соглашение с несколькими родственниками погибших в катастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье в рамках готовящихся исков о возмещении компенсации. Об этом он сообщил в среду корреспонденту ТАСС.

"На днях я подписал договор с тремя семьями родственников погибших и войду в дело о расследовании причин катастрофы Ан-148 в ближайшее время. Мы готовим иски от имени родственников о возмещении компенсации, - сказал защитник. - Суммы разнятся в зависимости от количества иждивенцев и социального статуса погибшего, но цифры в среднем около $1 млн".

Трунов также отметил, что рассматривает возможность передачи дела в ведение зарубежного судопроизводства, "где более высокие суммы взыскания вреда". "В связи с тем, что перестраховочная компания находится за рубежом и большая часть технического оснащения самолета изготовлена за границей, мы обратимся в зарубежные суды", - уточнил Трунов, напомнив, что в настоящее время по делу проводятся экспертизы ДНК для установления личностей погибших.

Ан-148, летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Московской области с 71 человеком, включая шестерых членов экипажа, на борту. Все они погибли. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки бортовых самописцев пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщал, что также семьи всех погибших получат от страховой компании "Альфа-страхование" по 2 млн рублей и 25 тыс. рублей на погребение. Также выплаты будут осуществлены по решению губернаторов Московской, Оренбургской и Саратовской областей.