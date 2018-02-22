В якутском поселке восстановлена работа котельной, где ранее произошел пожар

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Работа котельной в якутском поселке Югоренок, где ранее произошел пожар, восстановлена. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона.

"Начаты работы по восстановлению теплоснабжения. Бригады, прибывшие в поселок для аварийно-восстановительных работ, проводят обследование сетей теплоснабжения", - сказано в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 19 февраля из-за возгорания в пристройке котельной, которая отапливает семь многоквартирных домов и три социальных объекта. Под ограничением теплоснабжения находились около 240 человек.

По данным синоптиков, температура воздуха в населенном пункте на момент пожара составляла около 30 градусов мороза. По данным регионального ГУ МЧС, в большинстве домов - печное отопление, население было обеспечено нагревателями, угрозы жизнеобеспечения жителей поселка не было.