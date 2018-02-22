Власти Новороссийска проверят информацию об оставленном на полу в одной из больниц старике

КРАСНОДАР, 22 февраля. /ТАСС/. Управление здравоохранения Новороссийска начало проверку после появления в интернете фотографий лежащего на полу старика, которому медицинские работники якобы не оказывают помощь. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник управления Оксана Сычева.

Ранее в Facebook было опубликовано фото, на котором изображен пожилой мужчина, лежащий на кафельном полу. В тексте сообщения, к которому прикреплен снимок, говорится, что фотография сделана в одной из больниц Новороссийска. По словам автора поста, пациент просил о помощи и не мог встать, однако медработники не помогали ему.

"Проводится проверка по этой информации. По результатам проверки будут сделаны выводы", - сказала Сычева.

На сайте Минздрава Краснодарского края сообщается, что в связи с данной публикацией министерство выясняет обстоятельства инцидента.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Краснодарскому краю, с заявлением в полицию никто не обращался, однако ведомство начало проверку после публикации фото и сопутствующей информации в интернете.

Также проверку проводит СУ СК РФ по региону. "Следственными органами СК России по Краснодарскому края организовано проведение проверки на предмет установления признаков халатности со стороны сотрудников больницы. <...> Следователем будут тщательно изучены и проанализированы действия (бездействия) медицинских работников", - сообщили в ведомстве.