В Национальной стрелковой ассоциации США обвинили семью, школу и ФБР в трагедии во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Причиной трагедии в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде, где на прошлой неделе были убиты 17 человек, стали провалы в системе обеспечения безопасности в школах и бездействие ФБР. С таким утверждением выступил в четверг на заседании Консервативного комитета политических действий в местечке Нэшнл-Харбор (штат Мэриленд) исполнительный директор Национальной стрелковой ассоциации США Уэйн Лапьер. Его выступление транслировала телекомпания CNN.

"Заметно желание замолчать вопрос о провалах в системе обеспечения безопасности в школах, провалы в семейном воспитании, провал в системе американской психиатрии и даже невероятный провал ФБР", - утверждал он.

При этом глава Национальной стрелковой ассоциации подчеркивал важность Конституции США и Второй поправки, предусматривающей право хранить оружие и владеть им. В то же время он подчеркнул необходимость "превратить американские школы в самые защищенные объекты".

Трагедия в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, разыгралась на прошлой неделе. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Уцелевшие в бойне учащиеся школы объявили о намерении организовать 24 марта марши в Вашингтоне и других городах США, чтобы потребовать от властей ужесточить контроль за оборотом в стране огнестрельного оружия.