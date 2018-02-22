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В Национальной стрелковой ассоциации США обвинили семью, школу и ФБР в трагедии во Флориде

Происшествия
22 февраля, 19:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, февраля. /ТАСС

Директор организации Уэйн Лапьер подчеркнул необходимость "превратить американские школы в самые защищенные объекты"

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НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Причиной трагедии в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде, где на прошлой неделе были убиты 17 человек, стали провалы в системе обеспечения безопасности в школах и бездействие ФБР. С таким утверждением выступил в четверг на заседании Консервативного комитета политических действий в местечке Нэшнл-Харбор (штат Мэриленд) исполнительный директор Национальной стрелковой ассоциации США Уэйн Лапьер. Его выступление транслировала телекомпания CNN.

"Заметно желание замолчать вопрос о провалах в системе обеспечения безопасности в школах, провалы в семейном воспитании, провал в системе американской психиатрии и даже невероятный провал ФБР", - утверждал он.

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При этом глава Национальной стрелковой ассоциации подчеркивал важность Конституции США и Второй поправки, предусматривающей право хранить оружие и владеть им. В то же время он подчеркнул необходимость "превратить американские школы в самые защищенные объекты".

Трагедия в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, разыгралась на прошлой неделе. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Уцелевшие в бойне учащиеся школы объявили о намерении организовать 24 марта марши в Вашингтоне и других городах США, чтобы потребовать от властей ужесточить контроль за оборотом в стране огнестрельного оружия.

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