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При столкновении двух автомобилей в Ленобласти пострадали 5 человек, в том числе ребенок

Происшествия
23 февраля, 17:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, февраля. /ТАСС

По факту аварии проводится проверка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Ребенок и четверо взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Петербург - Кировск в Ленинградской области. Об этом сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Столкновение произошло в Кировском районе Ленинградской области на 40-м километре автодороги Санкт-Петербург - Кировск. Водитель, управляя автомобилем "Hyundai Solaris", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Polo", - сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля "Hyundai", в состоянии средней степени тяжести они были госпитализированы, отметили в управлении. Госпитализированы также находившиеся в автомобиле "Volkswagen" женщина (она в тяжелом состоянии) и мальчик 2010 года рождения (в состоянии средней степени тяжести. "Третий пострадавший, водитель "Volkswagen", в удовлетворительном состоянии, информация о его госпитализации уточняется", - сказали ТАСС в управлении ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, заключили в ведомстве.

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