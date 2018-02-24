Грузовой поезд врезался в "КамАЗ" на переезде в Липецкой области

ТАСС, 24 февраля. /ТАСС/. Столкновение грузового поезда с "КамАЗом" произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на станции Байгора Юго-Восточной железной дороги в Грязнинском районе Липецкой области, сообщили в субботу в региональном управлении МЧС.

"Сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в Грязнинском поступило в МЧС около 12:35 мск. Произошло столкновение автомобиля "КамАЗ" и состава грузового поезда", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, сообщили в МЧС. "КамАЗ" получил повреждения, схода вагонов с рельсов не произошло, железнодорожный путь не поврежден. Причины ДТП устанавливаются.