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Грузовой поезд врезался в "КамАЗ" на переезде в Липецкой области

Происшествия
24 февраля, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде

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ТАСС, 24 февраля. /ТАСС/. Столкновение грузового поезда с "КамАЗом" произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на станции Байгора Юго-Восточной железной дороги в Грязнинском районе Липецкой области, сообщили в субботу в региональном управлении МЧС.

"Сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в Грязнинском поступило в МЧС около 12:35 мск. Произошло столкновение автомобиля "КамАЗ"  и состава грузового поезда", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, сообщили в МЧС. "КамАЗ" получил повреждения, схода вагонов с рельсов не произошло, железнодорожный путь не поврежден. Причины ДТП устанавливаются.

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