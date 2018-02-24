В Красноярск доставлены тела пятерых туристов, погибших в ДТП в Кузбассе

КРАСНОЯРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Тела пятерых красноярских туристов, погибших в ДТП в Кемеровской области, доставлены в Красноярск. Об этом в субботу сообщил ТАСС и. о. вице-премьера правительства Красноярского края Юрий Захаринский.

"Утром в Мариинске были проведены все необходимые судебно-медицинские исследования <..> В 19:40 (15:40 мск) тела погибших доставлены в Красноярск", - сообщил Захаринский. По его словам, в воскресенье родственники погибших смогут получить информацию в морге о том, когда они смогут забрать тела для похорон.

ДТП произошло в ночь на пятницу. Автобус, перевозивший туристов из Красноярска на базу отдыха в поселок Шерегеш, столкнулся с грузовиком. Погибли пятеро туристов из Красноярска (четыре женщины и мужчина) и водитель фуры, еще 14 человек - водитель и пассажиры автобуса - получили травмы. По предварительной информации, во время движения занесло заднюю часть автобуса, он выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").